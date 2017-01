Wenn bei Ihnen nach den schönen Feiertagen etwas mehr Bewegung angesagt ist, haben wir auf jeden Fall hier einen Tipp für Sie. Das tschechische Riesengebirge ist zu jeder Jahreszeit wunderschön und gerade auch in den Wintermonaten, wenn dazu noch Schnee auf die Berge fällt. Die Verwandlung ist dann für jeden Urlauber ersichtlich wie ein neu zu entdeckendes Wintermärchen. Entweder nutzen Sie die Zeit für einen Skiurlaub, dazu zählen über 550 km hervorragende Langlaufloipen innerhalb der Wintersportzentren. Aber auch wunderschöne Wanderungen in den Bergen bzw. Ausflüge zu den Wasserfällen.

Wir bieten ihnen für das Jahr 2017, sieben preiswerte in gehobenen Standard liegende Apartments in zwei Doppelhaushälften inmitten einer absolut traumhaften Landschaft des Riesengebirges an. Einfach über unsere Webadresse unter:

www.riesengebirge-erleben.de



und ein gesundes neues Jahr 2017!