Frostige Temperaturen vor allem nachts, verlangen gleich in der ersten Woche des neuen Jahres so einiges von Ihnen und ihrem Kraftfahrzeug ab. Beachten Sie bitte diese wichtigen Tipps und Maßnahmen: Wischblätterkontrolle, ihre Scheibenwaschanlage sollte mit Reinigungs- und Frostschutzmittel versehen werden. Verwenden Sie eine Isolierfolie zum abdecken der Front- und Heckscheiben Ihres geparkten Autos. Was auch nicht fehlen sollte: Eiskratzer, Handbesen, Starthilfekabel! Denken Sie an richtig eingestellte Scheinwerfer und Nebelschlussleuchten. Bei Fragen und Problemen, stehen wir Ihnen gerne zur Seite – Ihre Autowerkstatt Dobberkau.

Ihre Autowerkstatt Dobberkau – Mit modernster Werkstattausrüstung & hohem Qualitätsmaßstab!

+ Bild

Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular