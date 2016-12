Ein wunderbares Erlebnis hatten 160 Kinder am Nicolaustag, den 06.12.2016. Unser Fahrdienst übernahm einen größeren Transfer mit insgesamt 15 Busse im Bereich Kinderfahrten an dem 160 Kinder und Erzieher aus 6 Kindergärten zu einem Filmfest der Grundschule Pfefferberg in Biesenthal teilgenommen haben. Durch ein lockeren aber auch Sicherheits- und Einfühlungsgebenden Umgang unserer Fahrer mit den Kindern, beginnt der Spaß schon am morgen während der Fahrt mit unseren Kleinbussen. Auch die kleinsten Kunden unseres Fahrservice fühlten sich so geborgen und rund um wohl. Ebenso einen Dank an die jeweiligen Koordinatoren des WW-Trans Büro Teams für ihren Einsatz vor Ort!



Hier noch die beteiligten Kindergärten, deren Kinder diesen Spaß miterleben durften:



Kita Traumhaus, Rüdnitz

Kita Knirpsenland, Biesenthal

Kita Wichtelhaus, Tempelfelde

Kita Spatzennest, Ruhlsdof

Kita Schlossgeister, Trampe

Kita Zu den sieben Bergen, Melchow



