WW-Trans fährt sie wohin Sie möchten!

Vor allem bequem und sicher durch unsere geschulten und freundlichen Mitarbeiter. Mit mittlerweile über 50 modernen Fahrzeugen verschiedener Größen, bieten wir in Brandenburg einen schnellen und pünktlichen Fahrdienst an. Wohin sie auch möchten:

• Zu Erholungs- und Rehabilitationseinrichtungen oder Kur

• Ausbildungsstätte, Ausflüge, Veranstaltungen

• Zum Arzt, ins Krankenhaus

• Flughafen/Bahnhof, zu Betriebsfeiern….

….und überall dort wo Sie möchten. Haben Sie Anfragen, wie: über die Kosten, die Fahrroute und Länge der Fahrt! Unser Büroteam ist gerne für Sie da!

Wir sind fast so Königlich wie auf dem Foto!

Unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net