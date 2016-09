Nutzen Sie die Möglichkeit der Inanspruchnahme unseres Fahrdienstes mit einer Fahrkostenbeteiligung durch den Landkreis Barnim!

Um eine Berechtigungskarte und Fahrmarken für die Inanspruchnahme unseres Fahrdienstes WW-Trans GmbH & Co. KG mit einer Kostenerstattung im Wert von 200 Euro pro Jahr nutzen möchte, sollte einen Antrag beim Landkreis stellen. Dies ist aber unter bestimmte Voraussetzungen gebunden! Der Antragsteller muss im Besitz eines Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen "aG" sein, in Barnim wohnen und das 16. Lebensjahr vollendet haben. Der jeweilige Antrag für eine Fahrkostenerstattung wird beim Landkreis gestellt. Nicht in den Genuss dieser Inanspruchnahme einer Fahrkostenerstattung kommen Menschen mit Handicap, die in einer stationären Einrichtung leben.