Ein Angebot der Autowerkstatt Dobberkau mit dem Bosch Car Service!

Dieser Aktionszeitraum im Monat Oktober 2016, gibt ihnen die Gelegenheit ihrem Fahrzeug einen kostenlosen Licht-Test unter anderem in der Autowerkstatt Dobberkau unterziehen zu lassen. Der Jubiläums-Licht-Test beläuft sich Bundesweit dieses Jahr auf 60 Jahre. Kleine Mängel werden von unseren Mitarbeitern sofort und kostenlos behoben. Umfangreichere Einstellarbeiten bzw. anfallende Ersatzteile müssen bezahlt werden. Mehr als 50 % der Fahrzeuge sind mit erheblichen Mängeln an der Beleuchtung im Straßenverkehr unterwegs. Ein schwerwiegender Umstand und oft unnötige Auslöser für Sichtbehinderungen und nicht selten für dass entstehen schwerer Verkehrsunfälle. Also kommen Sie zu uns!