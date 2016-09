Der Fahrdienst WW-Trans GmbH & Co. KG mit seinen ca. 600 Fahrgästen täglich, garantiert Ihnen durch seine Erfahrungen, eine hohe Servicebereitschaft, Qualität und vor allem viel Sicherheit in sämtlichen Angelegenheiten. Entscheidend für uns ist aber der Umgang mit dem Menschen. Ganz gleich ob nun Fahrgäste mit oder ohne Handicap unseren vielfältigen Fahrdienst in Anspruch nehmen. Gerade für Senioren, Menschen mit Behinderungen oder Kranke sind mit besonderer Fürsorge in ihren täglichen Sorgen und Ängsten zu begleiten. Wenn wir Sie neugierig gemacht haben sollten!?

Unser freundliches WW-Trans Büroteam steht ihnen gern für Anfragen unter der Telefonnummer 03337/451735 zur Verfügung. Weitere Kontaktmöglichkeiten unter: