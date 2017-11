Wir die Autowerkstatt Dobberkau, sind mit unseren Profis der richtige Ansprechpartner wenn es um die Wartung und Reparatur mechanischer Bremssysteme geht.

Für Sie und andere Verkehrsteilnehmer ist eine einwandfreie Funktion der Bremsanlage Ihres Fahrzeugs im Straßenverkehr absolut überlebenswichtig. Mit der Wartung und Reparatur mechanischer Bremssysteme in unserer Werkstatt haben sie durch unseren Bosch Car Service und unseren Fahrzeugspezialisten eine hohe Garantie und einen resoluten Sicherheitsanspruch. Nutzen Sie also die richtigen Wartungsintervalle mit den Vorteilen beim Profi!

• Für den Tausch sowie Ein- und Ausbau von Original-Bremsscheiben, Bremsbelägen, Bremsflüssigkeitswechsel von Bosch genießen Sie attraktive Paketpreise

• Ein komplettes Programm in Erstausrüsterqualität

• Zur einwandfreien Diagnose und Reparatur besitzen wir die modernste Prüftechnik

Tel.-Nr.: 03337/41177

oder nutzen Sie unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular