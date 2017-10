Im Technischen Museum in Háje nad Jizerou, im Ortsteil Loukov, nur unweit von Dolni-Lanov ca.13 km von unseren gehobenen aber preiswerten Apartments aus befindet sich ein einzigartiges Museum. Zu besichtigen sind mit mehr als 2500 Exponate einer unikalen Sammlung wie: historische Automobile, eine Kollektion alter Radioempfänger, eine umfangreiche Sammlung von Fotoapparaten, Motorräder und deren Zubehör, Motorradmotoren, Blechbüchsen, Emailleschilder, Zündkerzen und weitere Überraschungen. Hier können Sie nach sportlichen oder anderen Aktivitäten im wunderschönen Riesengebirge einen angenehmen und ungestörten Familiennachmittag in stillem Milieu verbringen und diesen Museumsbesuch bei einem Imbiss mit stilechter Musik aus den Dreißiger Jahren ausklingen lassen…

So können Sie uns erreichen!

www.riesengebirge-erleben.de



Das Tschechische Riesengebirge im Herbst und im Winter – Einfach ein Traum!