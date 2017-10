Im Straßenverkehr überlebenswichtig - Sehen und gesehen werden!

Machen Sie den Licht-Test beim Profi… Die Kontrolle der Lichtanlage sowie die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs, gerade ein wichtiger Kontrollbestand im Herbst. Wir die Autowerkstatt Dobberkau GmbH und Co.KG einer der Werkstätten von Bosch Car Service bieten Ihnen für ihr Fahrzeug einen „Licht & Sicht“ Test, also die Kontrolle der Lichtanlage sowie die Beleuchtung Ihres Autos an. Diesen lassen wir in unserer Werkstatt kostenlos zwischen den 1. und den 31. Oktober für Sie durchführen. Mehr als 50 % der Fahrzeuge sind mit erheblichen Mängeln an der Beleuchtung im Straßenverkehr unterwegs. Ein schwerwiegender Umstand und oft unnötiger Auslöser für Sichtbehinderungen und nicht selten für dass entstehen schwerer Verkehrsunfälle.



Unsere Leistungen:

- kostenloser Lichttest mithilfe modernster Prüftechnik

- Fahrzeuglampen in bester Bosch-Qualität

- Austausch und Instandsetzung einzelner Komponenten



Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular