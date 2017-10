Wir bringen Sie mit unseren modernen Fahrzeugen durch unsere freundlichen und speziell geschulten Mitarbeiter zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Kur oder Rehabilitation.

Ihre Wünsche sind unser erklärtes Angebot an Sie! Denn unsere Patientenfahrten richten sich nach ihren Bedürfnissen und unseren vielseitigen Serviceleistungen.

Ganz wichtig für Sie: Egal ob unsere Fahrgäste im Rollstuhl, im Tragestuhl, Liegend oder in Kombination gefahren werden müssen, wir schaffen Lösungen! Wenn Sie spezielle Fragen bzw. Wünsche an uns richten möchten und diese Telefonisch oder per Anfrageformular richten möchten, nutzen Sie die Kontaktdaten unterhalb unseres Beitrages!

Vertragsfahrten, Patientenfahrten, Shuttlefahrten sowie Kinder- und Schulfahrten, dann:



