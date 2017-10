Folgen Sie einfach immer diese Grundsatzregel. Winterreifen immer von Oktober bis Ostern! Wir die Autowerkstatt Dobberkau machen ihnen ein unwiderstehliches Angebot mit einem kompletten Reifenservice – vom Wechsel über das Auswuchten sowie Waschen der Felgen bis hin zur Einlagerung. Wir geben ihnen den Rat, wechseln Sie die Reifen ihres Fahrzeuges bei Änderung der Wettersaison rechtzeitig und nicht zu spät. Sollten Sie mit ihrem Auto und dazu noch mit unpassender Bereifung unterwegs sein, springt im Schadensfall ihre Versicherung nicht ein. Sie gefährden noch dazu sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer. Geraten Sie in eine Polizeikontrolle, erwartet Sie ein Bußgeld von 40,- Euro und ein Punkt in Flensburg. Also gehen Sie auf Nummer sicher und kommen Sie zu uns, ihre Autowerkstatt Dobberkau GmbH & Co.KG!

Unser Angebot für Sie: Beim Kauf von 4 Reifen und 4 Felgen sind Montage und Einlagerung für 1 Jahr kostenlos.



