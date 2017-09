In einem der imposantesten Bauwerke der Region Barnim, nämlich der Bernauer Marienkirche mit seinen fantastischen Kirchenräumen findet wieder einmal das Festival Alter Musik zum 24igsten Mal, veranstaltet durch den Förderverein St. Marien Bernau e.V. statt. Wir der Fahrdienst WW-Trans GmbH & Co.KG unterstützen das Festival finanziell, aber auch mit unseren Fahrdienstleistungen. Am Freitag, den 15.09. wird eine renommierte Künstlerin mit ihrem Ensemble + Instrumenten aus ihrem Hotel in Berlin durch uns abgeholt, zur Bernauer Marienkirche gefahren und nach der Veranstaltung wieder nach Berlin geshuttelt. In dem Zusammenhang des Festivals findet am Sonntag den 17.09. ein Konzert in Börnicke statt, wo wir den Shuttleservice ab dem Bahnhof Bernau übernehmen.



Wenn Sie an dem Festival Alter Musik Bernau 2017 interessiert sind! Mehr Infos unter: www.altemusik-bernau.de



Ihr Fahrdienst aus Biesenthal/Brandenburg!



Einfach unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

http://ww-trans.net