Mitten im Krkonoše Nationalpark im Riesengebirge Tschechiens ragt der höchste Berg Tschechiens mit seinen 1.603 Metern wie eine dreiseitige Pyramide aus dem lang gezogenen Gebirge heraus. Erwandern Sie den König der tschechischen Berge oder erreichen Sie den Gipfel der Schneekoppe über eine neue Gondelbahn welche aus Pec zu erreichen ist. Es erwartet Sie eine wunderschöne Aussicht, wirklich ein atemberaubender Blick auf Tschechien und Polen. Am Fuße des Berges in Pec pod Snezkou (Tschechien) und Karpacz (Polen) befindet sich jeweils das Skigebiet der Schneekoppe. Nur Wanderern, Langläufern und Skitourengehern wird die traumhafte Aussicht auf einer Gipfelroute erlaubt!

