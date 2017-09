Möchten Sie ein individuelles Angebot für Fahrten aller Art zu Ihrem Wunschziel innerhalb von Deutschland oder sogar Europa! Einzeln oder aber auch in größeren Gruppen!? Über unseren Fahrdienst können sie auch Touren buchen wie: Fahrten zum Arzt, zum Flughafen, zu Kur- bzw. Rehaeinrichtungen. Des weiteren zu Betriebs- oder Familienfeiern, Urlaubsfahrten, Einkaufsfahrten und anderen erwünschten Transferaufträge. Die Fahrten können je nach Wunsch an den Wochentagen, Wochenenden oder an Feiertagen durchgeführt werden. Wir befördern alle Personen mit und ohne Rollstuhl, aber auch Menschen mit geistigen- bzw. Mobilitätseinschränkungen in den unterschiedlichsten Graduierungen. Unsere Fahrerinnen und Fahrer besitzen einen Personenbeförderungsschein zur Fahrgastbeförderung und geben ihnen all ihre Aufmerksamkeit. Ihre Mobilität ist unser Anliegen!



WW-Trans GmbH & Co.KG - Ihr Fahrdienst aus Biesenthal/Brandenburg!



Einfach unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

http://ww-trans.net