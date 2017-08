Der Vier-Sessellift wie der 6-Sessellift innogy line Svatý Petr werden von der Gesellschaft Skiareál Špindlerův Mlýn unterhalten und sind ein beliebtes Transportmittel zu vielen Wanderungs- und Ausflugspunkten. Der Vier-Sessellift von Spindler Mühle befördert Sie zum 1235 Meter hohen Medvědín, einen Ausgangspunkt zu vielen Sehenswürdigkeiten. Mit dem 6-Sessellift werden Sie von Oberplan (Horní Planina) in die Meereshöhe von 1198 Metern befördert incl. einem wunderschönen Panoramablick auf das Tal von Spindler Mühle. Von Oben gelangen Sie auf einem der vielen Lehrpfade wieder hinunter… Und dass natürlich in unmittelbarer Umgebung unserer 7 Apartments in Dolni-Lanov, inmitten des wunderschönen Tschechischen Riesengebirges.



