Die Autowerkstatt Dobberkau bietet ihnen mit dem Bosch Car Service eine regelmäßige und Günstige Fahrzeug- Inspektion für alle Modelle und Baujahre ab 59,95 Euro an. Oft vergessen oder oft versäumt vom Fahrzeughalter. Des weiteren können mögliche Fehler oder Defekte sofort erkannt und behoben werden, so dass weniger Verkehrsunfälle für Menschen tödlich enden. Denken Sie daran, werden Inspektionen nicht wahrgenommen, erlischt auch die Neuwagen-Garantie. Warum!? Es gibt Autohersteller, die ihre Neuwagen-Garantie entscheidend an regelmäßig durchgeführte Inspektionen knüpfen.



