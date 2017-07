Über 50 moderne Fahrzeuge - 80 geschulte Fahrer - 600 Fahrgäste täglich. Unsere Fahrziele: Bundesweit und sogar in das europäische Ausland. Damit können wir uns zu den erfahrensten und leistungsstärksten Fahrdiensten im Personentransport im Landkreis Barnim ( Brandenburg ) zählen. Aber der wichtigste Grundsatz unseres Unternehmens liegt in der Flexibilität und Vielschichtigkeit unserer Angebote. Das heißt vor allem als Unternehmen im Personentransport, den Transfer von Menschen jeder Altersklasse (auch Kinder und Jugendliche) egal ob mit oder ohne Handicap. Sie können sich sicher sein! Je nach individuellen Fahrgastwunsch bieten wir ihnen eine umfassende Beratung in allen Fragen rund um den Personentransport über die WW-Trans GmbH & Co. KG.

Ihre Mobilität liegt uns am Herzen! Ihre Anliegen gerne unter:

Telefonnummer: 03337/451735

Oder über unsere Webseite: http://ww-trans.net