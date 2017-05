Das sollten sie nicht versäumen, wenn sie schon bei uns im tschechischen Riesengebirge in unseren wunderschönen Apartments Urlaub machen möchten. Nur unweit unserer Ferienwohnungen in der schönen Stadt Trutnov befindet sich die Brauerei Krakonos (Rübezahl). Seit 1994 im Besitz der Rübezahl-GmbH und existent seit 1582, in der sie unbedingt einmal einkehren sollten. Die böhmischen Klassiker sind hier präsent, genauer gesagt helle und dunkle Lagerbiere von unterschiedlicher Intensität. Der erfrischende Geschmack eines Bergbieres ist natürlich allen Krakonos- Bieren gemein. Diese traditionellen Biere sind herbe, süffige und erfrischende Getränke, welche nach einem anstrengenden Urlaubstag voller Aktivität eine wundervolle Bereicherung darstellen. Durch den gesamten Brauereikomplex werden gerne auch Führungen für Gruppen angeboten.



