Damit Sie einmal einen kleinen ganz aktuellen Ausschnitt aus unserer Fahrdiensttätigkeit für den Monat Mai erhalten, sind diese hier erwähnten Sonderfahrten ein Beispiel dafür. Insbesondere eine Kinder-Ausflugs Tour von Kitas/Schulen aus Berlin, welche mit mehreren Kleintransportern unseres Fahrdienstes am 02.05. 2017 nach Ruhlsdorf (Brandenburg) in das schöne Feriendorf Dorado gefahren wurden. Zwischenzeitlich übernahm unser Fahrdienst den Transfer der Kinder am 03.05. zu einem Ausflug in das Schiffshebewerk und zum Zoo Eberswalde. Die Rückfahrten übernehmen wir am 05.05.2017 natürlich auch. Beispiel zwei: Ein Unternehmen veranstaltet am 06.05. ihre Betriebsfeier im Zoo Eberswalde und wir übernehmen hierfür den Shuttleservice. Wenn wir für Sie einmal oder dauerhaft Fahren sollen, dann lernen Sie uns doch einfach einmal kennen!



Richten Sie gerne ihre Fahrtwünsche…

unter: Telefonnummer: 03337/451735

Webseite: ww-trans.net