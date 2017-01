Ein Auszug für Fahrten in der Woche vom 23.01 – 27.01.2017



Wir befördern ca. 600 Personen täglich auch an Sonn- und Feiertagen mit 50 modern ausgestatteten Fahrzeugen. Es spielt keine Rolle welche Ansprüche oder Wünsche der Fahrgast mit und ohne Handicap erforderlich werden lässt. Liegetransporte, Transporte im Tragestuhl oder Rollstuhlfahrer haben bei uns die besten Vorraussetzungen für einen soliden Personentransport. Neben unseren täglichen Beförderungen von Menschen mit Handicap von ihren Wohnstätten zu ihren Arbeitsplätzen - oder Förderprogrammen, werden für den obigen angeführten Zeitraum folgende Fahrten durchgeführt.



- Fahrt zur Reittherapie Biesenthal

- Sonderfahrten zum Arzt

- Fahrt für eine Hauskrankenpflege zum Spielenachmittag

- Fahrt mit Tragestuhl



Warentransporte wie:

- Edeka Lieferungen

- Tiefkühlessen und weitere Warenauslieferungen für die Hoffnungstaler Werkstätten



Rufen Sie uns doch einfach an!

Unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net