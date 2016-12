Das Kühlmittel ihres Fahrzeuges sollte schon regelmäßig gewechselt werden um Schäden wie z.B. verstopfte Leitungen, defekte Wasserpumpen, korrodierte Kühler oder schlimmeres wie ein kompletter Motorschaden zu vermeiden. Mit der Zeit verlieren die im Kühlmittel enthaltenen und letztendlich für den Schutz des Kühlsystems verantwortlichen Additive ihre Wirkung. Im Winter droht sogar ein Einfrieren des Kühlsystems und der Motor wird dann im laufenden Betrieb nicht ausreichend gekühlt, so dann auch Schäden durch Überhitzung entstehen. Ein regelmäßiger Routine-Check in unserer Werkstatt ist auf jeden Fall anzuraten.

Ihnen allen ein schönes Weihnachtsfest 2016 mit wieder etwas Zeit für besinnliche Stunden im Kreis Ihrer Familie und Freunde und einen guten Rutsch in dass neue Jahr 2017, wünschen die Mitarbeiter der Autowerkstatt Dobberkau!

