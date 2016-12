Generell ist gesagt: Bei Temperaturen unter 7 °C bieten gute Winterreifen gegenüber Sommerreifen grundlegend mehr Sicherheit, vor allem bei Kurvenfahrten und beim Bremsen! Winterreifen sind gegenüber Sommerreifen mit einer speziellen Gummimischung versehen, welche durch die tiefere und gröbere Profilierung mit zusätzlichen Lamellen für mehr Halt sorgt. Speziell die Gummimischung bei Winterreifen ist so entwickelt, dass sie besser als Sommerreifen ab einer Temperatur unter 7 °C, die Kraft vom Fahrzeug auf die Straße übertragen kann und elastisch genug ist für eine ausreichende Haftung auf dem Straßenbelag. Entscheidend dafür ist aber, dass sich keine überalterten Winterreifen an ihrem Fahrzeug befinden. Gerne können wir Sie fachlich beraten und natürlich Mängel beseitigen.

