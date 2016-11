Beachten Sie folgende Punkte, dann kann es nicht zu einem unerwünschten Kurzschluss kommen.



Die gleiche Netzspannung muss bei beiden Batterien vorhanden sein.

Es darf zwischen den Fahrzeugen kein Karosseriekontakt bestehen.



Ganz wichtig: Denken Sie an die richtige Reihenfolge!

1. Am Pluspol der leeren Batterie befestigen sie die rote Klemme (A).

2. Am Pluspol der vollen Batterie schließen Sie die rote Klemme (B) an.

3. Am Minuspol der vollen Batterie montieren Sie die schwarze Klemme (A).

4. Dann wird an Motor- oder Karosseriemasse die schwarze Klemme (B) angeschlossen. (BEACHTEN SIE! An entladene Batterie, Klemme nicht am Minuspol befestigen, da sonst explosive Gase durch den Funkenschlag entzündet werden könnten).

5. Jetzt wird der Motor gestartet.

6. In umgekehrter Reihenfolge werden dann die Klemmen entfernt!!!

Rüsten Sie ihr Auto rechtzeitig für den Winter und rufen Sie uns ganz unverbindlich an:

Tel.-Nr.: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular