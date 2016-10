Unser Fahrdienst im Land Brandenburg zeichnet sich unter anderem dadurch aus, immer im und als gut funktionierendes Team zu arbeiten. Dadurch gewährleisten wir, dass unsere Fahrgäste mit oder ohne körperliche bzw. geistige Beeinträchtigungen, einen professionellen und reibungslosen Service in Anspruch nehmen können. Freundliche und gut gelaunte Mitarbeiter, verstärken eine kundennahe Arbeitsweise zum Wohle unserer kurzweiligen oder dauerhaften Fahrgäste. Mit WW-Trans kommen Sie fast überall hin: Wir übernehmen: Vertragsfahrten, Patientenfahrten, Shuttlefahrten sowie Kinder- und Schulfahrten und fahren Sie sogar in dass europäische Ausland. Machen Sie sich ein Bild von uns und scheuen Sie sich nicht ihre Anliegen den super netten Mitarbeitern unseres Büroteams anzuvertrauen.

Rufen Sie uns an:

Einfach unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net