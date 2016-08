Ganz wichtig für die Langlebigkeit des Motors ihres Fahrzeuges und die Sicherstellung des Garantieschutzes des Fahrzeugherstellers, sollten beim Ölwechsel möglichst nur die Fabrikate verwendet werden, welche auch zum jeweiligen Motortyp passen. Unsere Autowerkstatt Dobberkau GmbH und Co.KG einer der Werkstätten mit Bosch Car Service kann ihnen nur empfehlen und den Rat geben: Schützen Sie alles an und in Ihrem Fahrzeug was gut und teuer ist, und verwenden die Qualitätsfilter von Bosch und Qualitätsöle von den jeweiligen Markenherstellern.



Guter Rat muss nicht teuer sein, deshalb rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular: