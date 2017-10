Entdecken Sie Spindlermühle nur 10 km von unseren gehobenen aber preiswerten Apartments aus, die auch schon immer als Perle des Riesengebirges genannte Stadt. Am 28. Oktober 2017 findet der 5. Jahrgang des Honigfestes von Spindlermühle auf einen traditionellen Jahrmarkt mit einem umfangreichen Kulturprogramm für Kinder und Erwachsene statt. Erwärmen Sie sich an dem Duft des Honigweines, süßem Honigs, herbstlich bunten Blättern, der Vorführung der traditionellen Handwerkkunst und vieles mehr. Erfreuen Sie sich auf ein herbstlich buntes Honigfest mit vielen traditionellen Handwerkerständen, Kinderprogrammen und weitere Überraschungen im schönen tschechischen Riesengebirge.

Wir bieten ihnen 7 preiswerte in gehobenen Standard liegende Apartments in zwei Doppelhaushälften und einer dazugehörigen traumhaften Landschaft des Riesengebirges an.

www.riesengebirge-erleben.de