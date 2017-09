Das tschechische Riesengebirge im Spätsommer und Herbst – Eine Landschaft bei deren Anblick Sie ins Träumen kommen! Besuchen Sie uns in inmitten der traumhaften Naturlandschaft des Riesengebirges. Im kleinen Dorf Dolni-Lanov, befinden sich 7 gehobene Apartments in zwei Doppelhaushälften und ist ein toller Ausgangspunkt für herbstliche Ausflüge. Gerade in dieser Zeit zeigt das Riesengebirge seine schönste und bunteste Seite. Die Wälder und Berge laden zu vielen Spaziergängen, Wanderungen und Fahrradtouren ein. Unwahrscheinlich schön, wenn sich die Blätter an den Bäumen verfärben. Diese Region besitzt viele gepflegte und gut markierte Fahrrad- und Wanderwege. In den Wäldern des Riesengebirges können Sie reiche Pilzvielfalt entdecken bzw. sammeln.

Es wartet auf Sie ein Traumhafter Urlaub in einem der schönsten Landschaftsparadiese Europas!



Weitere Informationen unter:



www.riesengebirge-erleben.de