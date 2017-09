Lassen Sie kostenlos die Beleuchtungsanlage Ihres Autos überprüfen!



Die richtige Einstellung und die perfekte Funktion der Scheinwerfer ihres Fahrzeugs ist ein Garant zur Vermeidung von Gefahren für Sie selbst und allen anderen Verkehrsteilnehmern. Tückisch dabei sind gerade die Lichtverhältnisse im Herbst bei längerer Dunkelheit, Nebel und Nässe. Deshalb können Sie in dem Zeitraum vom 1. bis 31. Oktober die jährlich stattfindenden vom Zentralverband des Kraftfahrzeuggewerbes ins Leben gerufenen “Lichtwochen” nutzen und bei einer der Bosch Service Werkstätten so wie wir es sind, kostenlos die Beleuchtungsanlage Ihres Autos überprüfen lassen. Gerne beheben wir die dabei eventuell festgestellten Mängel und bei voller Funktionalität der Scheinwerfer gibt es natürlich eine Prüfplakette für die Windschutzscheibe…

Haben Sie fragen zu diesen oder anderen Themen! Dann:

Rufen Sie uns an: 03337/41177

oder über unser Anfrageformular:

www.dobberkau.de/anfrageformular