Karpaten – Die wilden Bergregionen im Osten Europas

Eine weitere Reiseerzählung von Michael Fauth.



Sein siebtes Buch in der Kategorie – Motorradfahren / Motorradreiseberichte. Dieses Mal schreibt Michael Fauth – alias Mezzo über eine Motorradtour in die Karpaten- Region. Der Autor beschreibt seine erlebtes auf dieser Reise. Die Strecken wie auch eine grandiose Landschaft. Neben dem Alltagsgeschichten auf der Reise finden sich im Buch auch Informationen zu Straßen, Campingplätze sowie Tourenempfehlungen.



Motorradreisen und Abenteuer in den Karpaten.

An einem kalten Winterabend in Bratislava reift eine Erzählung unter Motorrad begeisterten, ein neues Abenteuer von Michael Fauth. Eine Reiseerzählung mit dem Motorrad in ein anderes fremdes Europa. Die Karpaten, wilde Bergregionen im Osten Europas. Eine Reisegeschichte von Deutschland über Österreich, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Serbien und der Ukraine. Wilde Strecken durch die Waldkarpaten, den Höhenstraßen Rumäniens bis hin zum Donaudelta und der Schwarzmeerküste.



Verlag: Books on Demand ; Autor: Michael Fauth – alias Mezzo ; Paperback ; 232 Seiten mit vielen Bildern (schwarz-weiß) ; ISBN-13: 978-3-7448-1308-2



Text by mfau