Karpaten – das neue Buch einer Motorradreise von Michael Fauth



In Zeiten in denen Reisebücher – Reiseerzählungen und Reiseführer als Hardware langsam aussterben bringt Michael Fauth ein neues Buch auf den Markt. Der Titel ist Programm. „Karpaten – die wilde Bergregion im Osten Europas“.

Natürlich wird es dieses Buch auch als E- Book geben für die handelsüblichen Reeder. Eines lässt sich in dem schwierigen Markt ablesen. Bücher die man auf Reisen mit sich trägt werden immer weniger. Der Absatz von Reisebücher ist kein Selbstläufer. Es ist gut möglich dass Reisebücher als „Hardware“ bald Geschichte sein werden. Wohlgemerkt Reisebücher, nicht das klassische Buch wie der Krimi oder eine Romangeschichte.

Wenn ich auf Reisen gehe informiere ich mich über das Land, die Region. Ich hole mir Informationen zu Strecken, Städte und Naturparks aus dem Internet.

Heute schon beginnt ein neuer Trend. Reise- Apps. Hier verwendet man eine entsprechende App eines Anbieters. Reiseinteressierte holen sich so ihre Informationen zu Gebäude, Plätze und historische Ereignisse. Diese Apps sind meist kombiniert mittels Plattformen zu Reiseplanungen –Findung von Unterkünften, diese wieder mit Foren und Social Networks.

Es begann mit den Points of Interesse im GPS und der Buslinie oder dem Taxi- finder im Smartphone. Heute haben wir Tablets – Smartphone die uns alle Daten per Netz anbieten.

Die Welt der Daten und das Internet der Dinge. letzteres ist allerdings noch nicht überall in der Welt zu bekommen. Nicht nur abenteuerliche Länder wie in den Sahara- Regionen, den Steppen von Asien oder in den Regenwäldern von Südamerika ist der Einsatz von Netzunterstützen Informationen beschränkt. Sicher hat eine Indiogemeinschaft in Brasilen Internetzugang – Satelliten TV auch bekomme ich das mittlerweile in einer Oase in Südtunesien oder in einer Oasensiedlung in Namib-Wüste Internet. Doch was mach ich zwischen diesen Hot-Spots? Selbst in Europa habe ich nicht überall Netz. Ich nutze das gute alte Buch oder eine gute alte Karte.



Meine persönliche Reiseplanung beginnt mit einer Idee. Danach beschaffe ich mir Informationen hierbei dienen mir nebst dem Internet auch ganz gerne Reiseerzählungen anderer. Sei es in Buchform oder über einen Reisevortrag. Aus dieser Perspektive heraus wird das Buch nicht aussterben, es wird allerdings durch unsere Digitale Welt verdrängt bzw. wir haben E-Books.



Mit einem neuen Buch über die Region der Karpaten möchte ich Motorradabenteurern, Reiseinteressierten eine Grundlage bieten für eigene Planungen. Gerade die Karpaten sind ein Motorradeldorado welches Buchtechnisch für Motorradfahrer nicht erschlossen ist.



Wie meine bisherigen Reiseerzählungen und Motorradgeschichten wird auch diesen Buch beim Verlag BoD / Book on Demand erscheinen, natürlich auch als E- Book.



Ich wünsche Euch schon jetzt viel Spaß beim Lesen.

Michael Fauth / alias Mezzo