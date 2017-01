Was für ein Glückspilz: erst im Oktober vergangenen Jahres war Hans-Hermann Tietjen (66) aus Hambergen bereits Studiokandidat bei "BINGO!". Nur 3 Monate später traf ihn erneut das große Glück: Der Computer hatte ihn wieder als Studiokandidat unter zehntausenden Mitspielern ausgelost.



Nach einem gemütlichen Abend in einem Hotel in Hannover, den er mit seinem Enkel Kenneth Strangmeier verbrachte, wurde es am Sonntag Ernst für Hans-Hermann Tietjen. Hans-Hermann gewann mit viel Wissen und ein wenig Glück im „BINGO!“-Quiz“ gegen eine Kandidaten aus Lübeck ihn Schleswig-Holstein.



Dann verliess ihn allerdings das Glück. Hans-Hermann verlor im „BINGO! - Duell“ gegen einen Telefonanrufer aus Worms in Rheinland-Pfalz.



Aber bei „BINGO!“ geht niemand leer aus. Sein Preis: eine Städte-Reise nach Bremerhaven mit Besuch im Klimahaus im Wert von über 1.000 €uro.



Nach der Live-Sendung gab es noch ein Erinnerungs-Foto mit den Moderatoren Michael Thürnau und Jule Gölsdorf.