Gewerbeschau & Herbstfest

Seit 2005 fand im jährlichen Turnus unsere Baumesse Bauen. Wohnen. Leben. – Energietage Lahr in guter Zusammenarbeit mit den großen Ausstellern E-Werk Mittelbaden, badenova, Ortenauer Baunetzwerk und der Stadt Lahr statt.

Unter dem Motto „ … und alle machen mit!“ konnten wir im vergangenen Jahr das

10-jährige Jubiläum feiern.

„… und alle machen mit!“ war der Impuls für unseren Denkanstoß.

Es ist an der Zeit, den Lahrern und umliegenden Gemeinden zu zeigen was regional und überregional geboten wird.

So haben wir uns entschlossen eine vielseitige und unterhaltsame Verananstaltung ins Leben zu rufen – eine Gewerbeschau mit angeschlossenem Herbstfest.

Am 11. und 12. November 2017 haben die Besucher von 11:00 - 18:00 Uhr Gelegenheit sich in der Sulzberghalle über aktuelle Entwicklungen und Trends im Handwerk, Dienstleistungsbereich und Einzelhandel zu informieren.

Parallel sorgt das Herbstfest in Kulturhalle und Außenbereich mit Bewirtung und abwechslungsreichem Rahmenprogramm für Jung und Alt für Unterhaltung und lädt zum Verweilen ein.

Aussteller können in der großen Halle und im Foyer durch Sympathie und genutzte Synergien Ihre Marktposition ausbauen und festigen – den Kunden von morgen kennenlernen, im Vorfeld aufklären, informieren, Fragen beantworten und durch das persönliche Gepräch Vertrauen schaffen. Es gibt kaum effizientere Möglichkeiten der Kundennähe.



Termin: 11. und 12. November 2017

Ort: Sulzberghalle in Lahr-Sulz

Öffnungszeiten: Samstag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr | Sonntag 11:00 Uhr - 18:00 Uhr

Freier Eintritt



Weitere Informationen und eine Übersicht finden Sie unter www.business-and.future.com