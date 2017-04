„Kunst & Genuss“

Sommer-Abende für Genießer



4. und 5. August 2017 im Stadtpark



… den Alltag vergessen, Kunst und Musik erleben, Geschichten lauschen, in entspannter Atmosphäre durch Marktgassen schlendern oder einfach nur in einem Liegestuhl oder einer Picknick-Decke lummeln und den lauen Sommerabend mit einem kühlen Getränk und was Leckerem genießen – auch in diesem Jahr lädt die „Kunst & Genuss“ zu einem unvergesslichen Erlebnis im Satdpark ein.



Faszinierende Werke regionaler Künstler werden stimmungsvoll in Szene gesetzt. Skulpturen säumen die Wege und Plätze des Parks, Orangerie, Weinstube und Bühne verwandeln sich in Galerien und Schauplätze – dem ein oder anderen Künstler darf man sogar über die Schulter schauen.



Bezaubernde Marktstände mit duftenden Tees und Kräutern, Seifen, Honigspezialitäten und Schnäpsen, Schmuck, Holz- und Rostkunst, Selbstgenähtem, Keramik und vielen weiteren schönen Sachen laden zu einem abendlichen Bummel ein – hier findet jeder ein Andenken an den schönen Abend.



Für „Kleine Gäste“ gibt es Workshops und Aktionen. So wird die Kunst & Genuss auch ein Ort an dem Eltern entspannen dürfen während die Kinder spielen können.



Freuen Sie sich auf romantische Abende im Lahrer Stadtpark und erinnern Sie sich noch lange an duftende Blumen, schöne Klänge, künstlerische Impressionen, spannende Geschichten und leckere Gaumenfreuden.



Wir freuen uns auf Sie!



Skulptur • Malerei • Musik

Kunsthandwerk • Workshops

Marktgasse • Cocktails & Weine

Kulinarische Reise • Fotoshooting



Gratis Parkplätze vor dem Stadtpark

Kaiserstraße 101,

77933 Lahr/Schwarzwald



Weitere Infos unter:

www.Business-and-future.com



Veranstalter:

Business & Future

Armin Haag

Am Gänsberg 3

77933 Lahr-Mietersheim

Tel. +49 (0) 78 21 / 95 93 81

haag@Business-and-Future.com