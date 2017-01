Die Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Das Thema Gesundheit und Wellness ist für Menschen jeglichen Alters ein wichtiges Thema.

Jedes Jahr und erstmals in Friesenheim, findet die Messe „Wellness und Gesundheit – Fit bis ins hohe Alter" statt.

Die Sternenberghalle in Friesenheim ist wie geschaffen für diese Messe.

Die hochwertige Ausstattung sorgt für exklusives Ambiente und lädt zum Verweilen ein. Die geschlossenen Vortragsräume bieten dem hohen Anspruch einer Wellness & Gesundheit Messe den perfekten Rahmen.

An diesen beiden Tagen erwartet die Besucher ein interessantes Angebot aus Informationen, Tipps und Beratungen zu Gesundheitsfragen.

Dabei stehen aktuelle Themen wie Vorsorge, Heil- und Pflegemethoden, Medizin, Fitness, Ernährung und Erholung im Fokus.

Hierzu geben die Aussteller der 9. Wellness & Gesundheit qualifizierte Informationen und Erklärungen.

Zu den Ausstellern gehören Krankenhäuser, Ärzte, Heilpraktiker undTherapeuten, Apotheken, Sanitätshäuser und Krankenkassen, Labore, Reha- / Pflegeeinrichtungen und Fitnessstudios aber auch weitere Anbieter wie Ernährungsberater und Vertriebe „gesunder Produkte“ aus dem regionalen Gesundheitswesen.



Spezielle Messeaktionen der verschiedensten Aussteller laden zum Ausprobieren, Kosten, Erleben oder Mitmachen ein.

Ein wesentlicher Bestandteil der Wellness & Gesundheit ist das traditionell umfangreiche Vortrags- und Workshop-Programm, an dem die Messebesucher kostenfrei teilnehmen können.

Themen sind unter anderem Schlafprobleme, Rückenschmerzen, Verspannungen.

Das komplette Vortragsprogramm finden Sie ab Ende Januar unter:

www.Business-and-future.com





Eröffnung:

Samstag 11:15 Uhr

Für den Gaumen…

Ein ausgedehnter Messebesuch macht hungrig.

Gönnen Sie sich zwischen Wellness und Gesundheit auch die Ruhe und genießen Sie, wie jedes Jahr, das ausgewählte Angebot unserer warmen Speisen.

Für den süßen Appetit hält der Tierschutzverein Lahr köstliche Kuchen und Torten bereit.

Der Erlös kommt dem Tierheim Lahr zugute.





Das bietet Ihnen die „Wellness & Gesundheit 2016“:



• Nur 5,- Euro Eintritt pro Tag.

• Gratis-Parkplätze vor dem Messegelände.

• Mehr als 50 themenspezifisch ausgewählte

Aussteller.

• Offener und inspirativer Dialog mit

Dienstleistern, Herstellern, Ärzten,

Heilpraktikern, Therapeuten und Spezialisten.

• Viele themenspezifische Fachvorträge.

• Kostenlose Gesundheits-Checks mit Messungen

von Blutzucker,Gesamtcholesterin, Körperfett,

Blutdruck, Venen- und Fussdruck, Seh-

Fitnesstests.

• Kuchen- und Tortenbuffet vom Tierschutzverein

Lahr.



Öffnungszeiten:

Samstag den 13.02.2016 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag den 14.02.2016 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr



Eintritt:

Tageskarte für Erwachsene 5,00€ -

Kinder bis einschließlich 14 Jahren Eintritt frei.



Veranstaltungsort:

Sternenberghalle

Oberweierer Hauptstraße 79b

77948 Friesenheim

Weitere Infos unter:

