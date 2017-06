Die Trauerhilfe im Ruhrgebiet bietet eine Alternative, die mobile Trauerbegleitung, zur herkömmlichen Trauerbegleitung an. Trauernde und hilfesuchende Menschen werden in den eigenen vier Wänden beraten und begleitet. Viele Trauernde leiden leise vor sich hin. Sie kapseln sich ab und vermeiden den Kontakt zur Außenwelt. Dadurch wird der Weg zu einem Trauerbegleiter vermieden. Die Trauerhilfe Ruhr setzt hier an und holt die trauernden Menschen dort Die Trauerhilfe Ruhr setzt hier an und holt die trauernden Menschen dort ab, wo sie stehen. Eine Durch eine professionelle Trauerbegleitung kann die Trauer individuell bearbeitet werden. Die mobile Trauerbegleitung ist im gesamten Ruhrgebiet aktiv tätig.