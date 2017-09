Es gibt in Ulm den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder. Ulm ist ein Schwerpunkt für diese Erkrankungen, weshalb auch oft auswärtige Kinder hier behandelt werden. Wenn der Weg zu weg ist, ziehen die ganzen Familien für Wochen oder Monate nach Ulm, um bei dem kranken Kind zu sein. Der Förderverein hat zwei Häuser mit Wohnungen direkt bei der Kinderklinik. Das Projekt LöwenherzKids kümmert sich um die Geschwister der kranken Kinder. Diese gesunden Kinder leben auch mit in Ulm, gehen hier zur Schule und kommen oft sonst zu kurz, weil die Aufmerksamkeit der Eltern verständlicher Weise bei dem kranken Kind ist. Für die Geschwisterkinder hat der Förderkreis eine Sozialpädagogin eingestellt, die sich um alle Belange kümmert.



Alfred Solleder von Dany's Restaurant in Neu-Ulm und Peter Wroblewski, President der Country & Western Friends Kötz e.V. möchten mit einem Konzert des englischen Duo My Darling Clementine einen Beitrag dazu leisten und laden herzlich zum Benefizkonzert am Montag, den 2. Oktober 2017 um 20.00 Uhr in Dany/s Restaurant in Neu-Ulm, Wiblinger Str. 57 beim Donaubad ein.



Im vergangenen Jahr gastierten My Darling Clementine erstmals bei den Country & Western Friends Kötz e.V. und begeisterten die Fans mit ihrer wunderbaren Musik. Inzwischen ist mit „Still Testifying“ das vierte Album erschienen und die Kritiker sind voll des Lobes darüber. Michael Weston King (Guitar, Vocal) und seine Frau Lou Dalgleish (Piano, Vocal) sind das Duo My Darling Clementine. Im Stil der Brüder-Duette der 30-er, 40-er und 50-er Jahre des 20. Jahrhunderts und der legendären Duette der Country Music wie Johnny Cash & June Carter, Loretta Lynn & Conway Twitty, Porter Wagoner & Dolly Parton oder George Jones & Tammy Wynette starteten sie die Formation. Sprich, es gibt authentischen Country. Dabei ist hier Retro nicht zu verwechseln mit verstaubt, denn ihre Musik erfüllt alle technischen Voraussetzungen des 21. Jahrhunderts, nur ohne Einflüsse aus all den anderen Musikstilen, denen viele der aktuellen Künstler naturgemäß ausgesetzt sind. Mit ihrem genialen Mix aus Folk, Country, Soul, Gospel und Blues kommt My Darling Clementine nun erstmals nach Neu-Ulm. Die Zuhörer erwartet ein Abend mit einer Fülle meisterlich interpretierter Songs. Ein Genuß für alle Musikliebhaber, die nicht verlernt haben,zu hören, zu fühlen und zu helfen!



Der Eintritt zum Konzert ist frei, jedoch wird um eine Spende für das Projekt „LöwenherzKids“ gebeten. Die Organisatoren garantieren, dass die Spenden in vollem Umfang an den Förderkreis weitergeleitet werden! Weitere Informationen zum den Künstlern unter www.mydarlingclementine.com und den Country & Western Friends Kötz e.V. unter www.cwf-koetz.de . Reservierungen bitte bei Dany/s Restaurant, Tel. 0731/1768505 Fax: 1768506 oder www.danys.de



https://www.youtube.com/watch?v=ycvoFa5sDh8

"Like Nick Lowe, Weston King and Dalgleish, are able to create songs that make you feel that you know them while being quite new and gorgeous." Record Collector Magazine, UK