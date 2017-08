H4 Lampen finden in vielen Bereich des Lebens Anwendung. Doch am meisten werden sie in Fahrzeugen verbaut. Der Grund liegt hier natürlich auf der Hand. H4 Lampen überzeugen durch ihre extrem hohe Leuchtkraft. Die Tests zeigen, dass sich nicht nur preisliche Unterschiede ergeben. Auch gibt es Leistungsunterschiede von bis zu 300 Prozent. Osram und Philips stellen immer wieder neue Modelle auf dem Markt. So konnte das Modell X-treme Vision von Philis die Prüfer von Auto Motor Sport voll überzeugen.



Halogenscheinwerfer voll im Trend



Besonders in der Autoindustrie werden sehr gerne Halogenscheinwerfer verbaut. Sie bieten ein besseres Lichtfeld und steigern die Lichtsichtweite um 130 Prozent. Durch diese größeren Lichtkegel können bis 130 Meter ausgeleuchtet werden. Das ermöglicht gerade in der Nacht eine schnelle Reaktionsmöglichkeit. Doch aufpassen müssen Autofahrer mit Halogenscheinwerfern, dass sie den Gegenverkehr und Personen auf der Straße nicht blenden. Leider wird das bei den meisten Werkstätten (Fachwerkstatt) nicht untersucht. Doch Vorsicht, wird man von der Polizei wegen falscher Lichteinstellung angehalten, droht ein Bußgeld.