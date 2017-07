Verbringen Sie in unseren modernen und gehobenen Apartments ihren wunderschönen Aktivurlaub oder genauso auch je nach Bedürfnis ihren erholsamen Passivurlaub mit den vielen Möglichkeiten, welche sie bei uns inmitten des Tschechischen Riesengebirges erleben können! Erleben Sie dazu noch die Künstlerischen Angebote in Bezug auf den Musiksommer von Vrchlabí 2017 mit den traditionellen Konzerten der klassischen Musik, welcher sich schon im 12. Jahrgang im Augustinerkloster der Stadt stattfindet. Erfreuen Sie sich der berühmten Musiker der tschechischen klassischen Musikszene, mitunter auf ein Konzert im Rahmen des Projektes Vivaldi – Morzin in memoriam, wo Frau Jana Boušková die Harfe spielt…..



Termin der Veranstaltung: 2. Juli 2017 - 27. August 2017

Preis: 100,- CZK

Ermäßigter Preis: 75,- CZK

Lust auf entspannte und erholsame Natur in Tschechien mit einem Kulturellen Anteil! Dann melden Sie sich bei uns.



