Den Urlaub Trentino kulinarisch erleben



Nach einem aktiven Tag in freier Natur versorgt das Hotel Levico Terme seine Gäste mit innovativen und ausgefallenen Gerichten. Die Küche des Trentino trifft auf traditionelle Bergküche und nur hochwertige Zutaten kommen auf den Teller. Der Morgen beginnt schon lecker mit dem Gourmet-Frühstücksbuffet, welches gleichfalls lecker als auch gesund ist. Neu im Angebot ist die sogenannte 3/4- Pension, bei der Gäste sich über einen Snack in Buffet-Form freuen können. Das ist genau das Richtige, wenn man nach einem aktiven Urlaubstag schon am Nachmittag im Hotel ankommt und der Magen laut knurrt.



Ihr Bike Hotel mit Service und Qualität



In das Hotel Trentino zieht es seit nun mehr 50 Jahren vor allem sportbegeisterte Urlauber. Wer auch im Urlaub aktiv sein möchte und die Natur vor allem mit dem Fahrrad erkunden möchte, ist im Hotel Cristallo genau richtig. Rad-Liebhaber sind hier bestens aufgehoben und können sich über professionellen Service für Fahrrad und Fahrer freuen. Die Region und das Hotel Cristallo laden jedoch gleichermaßen zum Entspannen und Abschalten im neuen Wellnessbereich und den umliegenden Seen und Thermen ein.



Einzigartige Naturschauspiele im Hotel Trentino



Mit modernen, hellen Zimmern aus handgearbeitetem Naturholz garantiert das Trentino Hotel seinen Gästen pures Wohlbefinden. Der Blick aus dem Fenster eröffnet die Schönheit der Natur und bereichert den Aufenthalt. Die einfache und trotzdem einmalige Schönheit lenkt die Gedanken aufs Wesentliche, sodass der Alltagsstress vergessen ist. Gäste können also schnell abschalten und besonders erholsame Nächte im Hotel Cristallo verbringen.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter:

http://www.hotelcristallotrentino.it/de/