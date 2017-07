Eine tolle Fahrradtour bestimmt für die ganze Familie und mit ihren Kindern ohne Probleme zu bewältigen. Spindler Mühle können Sie an einem Tag von den Gipfeln des Riesengebirges entdecken und zugleich bis nach Herlíkovice fahren, welches entlang des Elbstromes unten im Tal liegt. Die Tickets für die Cyklotour, beinhaltet zwei Hinfahrten einerseits für die Seilbahnstrecke innogy line Svatý Petr und andererseits für die Strecke Herlíkovice – Žalý. Sie werden ihren Spaß mit der ganzen Familie haben, wenn Sie mit Ihrem Rad an einem Tag zwei Berge und ein Tal bezwingen werden, darunter den Aussichtsturm Žalý.

