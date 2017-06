Von unseren schicken und modernen Apartments nicht weit, befindet sich das Aqua Park Špindlerův Mlýn im Herzen des Nationalparks Krkonoše. An heißen Sommertagen bietet ihnen der Aquapark Spindl eine angenehme Erholung in Entspannungs- und Planschbecken mit drei Kurvenrutschen einschließlich einer Bootsrutsche. Unter anderen weitere Angebote wie einen wilden Fluss, Aquabike, Sauna, kleine und große Whirlpools und weitere Attraktionen. Direkt im Schwimmbad erhalten Sie an einem Buffet zur Erfrischung unter anderem kalte/heisse Getränke und Snacks. Bei Bedarf können Sie an der Rezeption Handtücher, Badeanzüge und andere Artikel käuflich erwerben. Also wenn Sie:



Lust auf 7 Apartments in zwei Doppelhaushälften haben! In entspannter und erholsamer Umgebung im Tschechischen Riesengebirge! Wir begrüßen Sie gern.



www.riesengebirge-erleben.de