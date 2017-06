Vielfältige Angebote im Hotel Ausseerland



Als Seminarhotel bietet das MONDI-HOLIDAY Seeblickhotel Grundlsee die nötigen Voraussetzungen für Veranstaltungen jeder Art. Bis zu 200 Personen finden in den dafür bereit gestellten Räumen Platz. Diese sind mit allem ausgestattet, was man für eine erfolgreiche Tagung, ein Seminar oder andere Events braucht. Teilnehmer können sich darüber hinaus über den Fitnessraum, den Wellnessbereich und andere Freizeitaktivitäten freuen, um abseits von der Arbeit ein wenig Entspannung zu finden. Ganz romantisch wird es für Paare mit Hochzeitswunsch, die den umfangreichen Service im Hotel genießen können. Das Hotelpersonal sorgt mit einmaligen Angeboten für den perfekten Start in das Eheleben, ob nun im Sommer oder Winter.



Hotel Grundlsee - Eine Ferienidylle für Feinschmecker



Das Hotel Grundlsee verwöhnt seine Gäste gerne mit einzigartigen Geschmackserlebnissen. Küchenchef Stefan Haas zaubert mit Restaurantleiterin Hannah Savel Köstliches für den perfekten Urlaubstag. Im Restaurant gilt: Das Auge isst mit. Liebevoll angerichtete Gerichte vor der beeindruckenden Seekulisse im gemütlich gestaltetem Restaurant stehen auf dem Plan. Im Sommer lädt darüber hinaus noch die einmalige Terrasse ein, die Sonne zu genießen.



Wohlfühlatmosphäre im Urlaub am Grundlsee



Das Hotel Ausseerland verfügt über insgesamt neun Villen, in denen komfortable Zimmer und Suiten auf die Gäste warten. Direkt am Ufer des Grundlsees gelegen, lädt der Blick zum Verweilen ein. Diesen kann man im Hotel Grundlsee auch im Wellnessbereich mit Dampfbad, Sauna und Ruheraum genießen, sodass Entspannung garantiert ist. Gegen die letzten hartnäckigen Verspannungen steht kompetentes Personal zur Verfügung, das Gäste mit einer Heilmassage verwöhnt.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Diese erreichen Sie unter:

www.seeblickhotel-grundlsee.at