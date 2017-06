Buchen Sie einfach eines unserer 7 Apartments über zwei Doppelhaushälften in Dolní Lánov zu günstigen Preisen mit gehobenem Standard für ihren passiven oder aktiven Erholungsurlaub in einer naturlandschaftlich bezaubernden Gegend! Wie beispielsweise am Naturwasserreservoir im Camp Dolce bei Trutnov, der schon 7. Jahrgang des Wettrennens der Drachenboote. Wenn Sie möchten, können sie einfach nur die einzigartigen Drachenboote in Aktion beobachten und anfeuern, welche eine Strecke von 200 m bewältigen. Oder Sie stellen selber ein Team von 20 Personen zusammen und sind auch dabei. Das Areal bietet außer diesem Wettrennen auch ein umfangreiches Angebot an verschiedenen Sportaktivitäten, somit haben auch die kleinsten Besucher ihren Spaß.

Wir bieten ihnen 7 preiswerte in gehobenen Standard liegende Apartments, zwischen 40 und 70 Euro /pro Tag in zwei Doppelhaushälften und einer dazugehörigen traumhaften Landschaft des Riesengebirges an.

www.riesengebirge-erleben.de