Mit 4,9 von 5 Punkten erreicht der Rundreisen-Anbieter Intakt-Reisen eine Bestnote unter Deutschlands Touristikanbietern





Berlin, 18.05.2017 - Seit 1995 hat sich der Berliner Spezialanbieter Intakt-Reisen für Rundreisen unter dem Motto „Natur aktiv erleben“ mit einem hohen Qualitätsanspruch sukzessive eine breite Kundenbasis erschlossen. Bereits seit vielen Jahren folgen sämtliche Unternehmensabläufe einem jährlich von autorisierter Seite überprüften DIN ISO 9001-konformen Qualitätsmanagement.

In Zusammenarbeit mit eKomi, Europas größtem unabhängigen Anbieter von transaktionsbasierten Kundenmeinungen und Produktbewertungen, wurde nun auch das Feedback der Reisekunden transparent in einer Bewertungsplattform erfasst. Nach nunmehr sechs Monaten Laufzeit konnte die schon immer durch Kundenbefragungen erhobene interne Bewertung nun auch einer externen Überprüfung standhalten. Über alle Bewertungen hinweg wurde die Gesamtpunktzahl 4,9 von maximal 5 erreicht. Hiermit reiht sich Intakt-Reisen in die Spitzengruppe der aktuell über 14.000 bewerteten Unternehmen ein, was gleichzeitig mit der Verleihung der Gold-Plakette, der höchsten Bewertungsstufe bei eKomi, verbunden ist.



Die detaillierten Bewertungen sind über das eKomi-Fenster auf der Startseite https://www.intakt-reisen.de einsehbar. Der Großteil der Bewertungen basierte auf einer kundenorientierten individuellen Beratung, schnellen Reaktionszeiten und auf einer umfassenden Kenntnis der Zielgebiete und Reiseangebote.



Die Vielfalt des Angebots ist dabei eine Herausforderung, denn das Reiseprogramm enthält fast 100 Reiseländer und bietet zu jedem Land mehrere Tourenvorschläge unterschiedlichen Charakters. Dabei wissen die Kunden nicht zuletzt die umfassende und spezialisierte Beratung gerade zu Rundreisen mit aktiverem Charakter zu schätzen: Denn die breite Zielgruppe unterschiedlichsten Alters und Anforderungsprofils erfordert ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen. Zudem finden sich unter den klassischen Fernreisezielen in Afrika, Amerika und Asien auch derzeit noch weniger bekannte Zielgebiete wie beispielsweise Mosambik, Nicaragua oder die Mongolei.



Intakt-Reisen GmbH & Co. KG

Bereits kurz nach der Gründung 1995 ging Intakt-Reisen GmbH & Co. KG (https://www.intakt-reisen.de) als damals erster deutscher Internet-Reiseanbieter ans Netz. Von Anbeginn lag der Fokus auf Rundreisen, die ein aktives Erleben der Natur ermöglichen. In Kleingruppen werden Routen abseits vom Massentourismus gewählt. Soweit möglich wird in persönlich geführten, liebevoll gestalteten Hotels, landestypischen Gasthäusern und Lodges oder naturnah in Zelten übernachtet.

Bei der Zusammenstellung des Reiseprogramms wird vor allem auf einen aktiven Charakter der Reisen geachtet, das heißt, wann immer möglich werden Wander- oder Fahrradtouren, Kanu- oder Kajaktrips eingebaut, so dass ein hautnahes Begegnen mit den für das jeweilige Reiseland typischen Tieren, Pflanzen, Landschaftsformationen und Kulturen möglich wird.



eKomi Ltd.

eKomi, The Feedback Company, ist Europas erster und größter unabhängiger Anbieter von transaktionsbasierten Kundenmeinungen und Produktbewertungen. Als globaler Google-Partner mit über 200 Mitarbeitern und Hauptsitzen in Berlin und Los Angeles sowie Niederlassungen in London, Madrid und San Francisco hat eKomi mehr als 40 Millionen Bewertungen für Kunden gesammelt und veröffentlicht.

Mehr als 14.000 Unternehmen nutzen die Social-Commerce-Technologie von eKomi, um mehr Kundenvertrauen zu gewinnen. eKomis einmalige Social-Commerce-Technologie ermöglicht im Internet präsenten Unternehmen, Verkäuferbewertungen, Kundenmeinungen, Produktbewertungen sowie soziale Empfehlungen zu generieren und somit einen positiven, viralen Effekt auf verschiedenen Social Media Plattformen und Webseiten zu erzeugen.