Kulturelle Einblicke im Seiser Alm Hotel



Das Wanderhotel Europa ist Gründungsmitglied der Wanderhotels best alpine. Es liegt mitten im Kern von Seis am Schlern, einem charmanten kleinen Bergdorf. Prägend für die Ortschaft ist außerdem die faszinierende Seiser Alm, die Teil der schönsten Wanderregionen der Alpen ist. Von hier aus eröffnen sich Urlaubern malerische Ausblicke über das Eisacktal. Doch auch Seis am Schlern hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten. Die Burgruine Hauenstein, die Ruine Salegg und mehrere kleine Kirchen sind beliebte Attraktionen der Gäste des Wanderhotels Europas.



Alpine Abenteuer im Wanderhotel



Das Wanderhotel Europa will seinen Gästen einen erlebnisreichen, genussvollen und authentischen Wanderurlaub ermöglichen. Dafür bietet es spezifische Serviceleistungen an und stellt passionierte und erfahrene Wanderexperten zur Verfügung, die ihnen Fragen rund um die Tourenplanung beantworten. An 3-5 Tagen in der Woche können Urlauber die imposante Landschaft Südtirols bei geführten Touren entdecken. Damit alle Gäste auch voll auf ihre Kosten kommen, variieren diese zwischen angenehmen Atemwanderungen bis hin zu herausfordernden Gipfelbesteigungen.



Genussvolle Momente im Hotel Seiser Alm



Nach einem aktiven Tag in freier Natur sehen Urlauber das Alpine Wellness als eine willkommene Form der Entspannung. Hierfür stehen ihnen sowohl eine Bio-Sauna als auch ein Heu-Dampfbad zu Verfügung. Gerne werden auch die alpinen Massagen und die wohltuenden Kräuterbäder in Anspruch genommen. Ein Erlebnisbad mit integrierten Whirlpool sowie ein Außenpool im Sommer garantieren abenteuerliches Badevergnügen. Weiteren Genuss erleben unsere Gäste in der gesunden Küche des Hotels, die mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region glänzt. Im Sortiment einer frei zugänglichen Schauvitrine findet sich außerdem, unter 80 Sorten Südtiroler und ausgewählten italienischen Weinen, ein edler Tropfen für jeden Geschmack und jedes Gericht.



Weitere Informationen finden Sie auf folgender Homepage: http://www.wanderhoteleuropa.com