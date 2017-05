Wer sich über Städte oder bestimmte Standorte informieren will, nutzt in der Regel Städteführer oder interaktive Karten wie Google Maps. Neben Daten wie beispielsweise Straßennamen gibt es auch viele Informationen über Geschäfte, Sehenswürdigkeiten und so weiter.



All das bietet auch die neue, interaktive Street View Travel Map Street View Maps .City. Dabei handelt es sich um eine Website bzw. um eine App, die ein Kartensystem mit vielen nützlichen Informationen und Tipps bereitstellt. Und das alles völlig kostenlos und ohne Bedingungen.



Neben der Suchfunktion gibt es diverse Möglichkeiten zur schnelleren Navigation über verschiedene Icons. So kann man zum Beispiel mit einem Klick direkt nach Hotels, Ärzten, Restaurants, Tankstellen, Banken, Flughäfen etc. suchen. Es gibt über 20 Kategorien, die einem die reguläre Suche enorm erleichtern. Man hat auch die Möglich, von der Kartenansicht auf die street view Ansicht zu wechseln.



Neben diesen Kategorien gibt es auch ein weltweites Verzeichnis, das alle Länder beinhaltet, für die Street View Maps .City vorgesehen ist.



Die Street View Maps .City App



Wer das Kartensystem auf seinem Handy nutzen möchte, kann Street View Maps .City als App über Google Play und den App Store kostenfrei runterladen.







Pressekontakt:



StreetViewMaps.city

Jason T. Shortes

Email: jason@streetviewmaps.city

Telefon: (321) 432-4057

City: Los Angeles



Website: http://www.streetviewmaps.city