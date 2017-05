Mit einem anspruchsvollen Frühlingsmarkt in Kuks!

Wenn Sie uns buchen, können sie jedes Jahr auch dieses Ereignis wie so viele im Riesengebirge erleben. Vom 28. - 30. April konnten sich viele Besucher an diesen außergewöhnlich und traditionellen Frühjahrsjahrmarkt in Kuks mit einer vielfältigen Auswahl an verschiedenen Kräutern, Wildpflanzen, Balkonpflanzen, Obstbäumen, Kakteen, fleischfressenden Pflanzen und weiteres mehr erfreuen. Eine große Auswahl an vielschichtigen Gartenprodukten gab es zu bestaunen und käuflich zu erwerben. Zu diesem Frühlings-Event durfte natürlich ein Begleitprogramm nicht fehlen. Es gilt, eine Menge zu Erleben in einer der ursprünglichsten und traumhaftesten Landschaften. Buchen Sie doch einfach einmal unsere modernen Ferienwohnungen inmitten des schönen Riesengebirges!

