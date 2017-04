Machen Sie Urlaub im tschechischen Riesengebirge – Einfach Traumhaft!



Am Nordhang der Gemeinde Bozkov in Tschechischen Riesengebirgsvorland befinden sich die Dolomit-Schauhöhlen, das längste Höhlensystem in der Tschechischen Republik. Der herrlich ausleuchtbare grösste unterirdische See in Böhmen ist erreichbar über eine 350 m lange Strecke im Höhlensystem wo deren Wände mit kostbarer Tropfsteinausschmückung versehen sind. Die unterirdischen Gänge und Hallen zeichnen sich durch einzigartige Kieselsteinscheiben und Rasterstrukturen aus und sind plastisch mit so genanten Solektivkorosion auspräpariert. Alle Touristischen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten werden von unseren 7 Apartments, welche sich in zwei Doppelhaushälften in dem kleinen Dorf Dolni-Lanov im tschechischen Riesengebirge befinden sehr gut erreicht.

Es wartet auf Sie ein Traumhafter Urlaub in einem der schönsten Landschaftsparadiese Europas!

