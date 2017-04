Wir die WW-Trans GmbH & Co. KG und im Namen aller Mitarbeiter, wünschen Ihnen glückliche, besinnliche und friedliche Osterfeiertage und einen guten Start zu Beginn des Frühlings 2017 in jeglicher Hinsicht. Unser Fahrdienst für Menschen mit & ohne Handicap in Biesenthal/Brandenburg fährt Sie auch in Zukunft mit viel Engagement + Pünktlichkeit, zu allen Zielen innerhalb und außerhalb unseres Bundeslandes! Wir stehen ihnen weiterhin für Vertragsfahrten, Patientenfahrten, Shuttlefahrten sowie Kinder- bzw. Schulfahrten zur Verfügung. Das zu jeder Zeit, also „RUND UM DIE UHR“ und natürlich auch an den Wochenenden und Feiertagen.

Rufen Sie weiterhin unser freundliches Büroteam an! Wir sind für alle ihrer Fragen offen:



Einfach unter: Tel. 03337/ 45 17 35

Oder über unsere Webseite:

ww-trans.net